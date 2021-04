Pedullà | “Sarri ha rifiutato il Napoli | ha scelto la Roma Il tecnico ha individuato il nuovo Mertens”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 aprile 2021) Maurizioha detto no ale si avvicina alla. Lo rivela l’esperto di calciomercato Alfredo. Il giornalista da sempre molto vicino aldi Figline, nel suo articolo per Williamhillnews.it, ha riportato alcuni retroscena legati al futuro deltoscano. “ha già detto no al, mentre lagli piace moltissimo: servirebbe un portiere. Magari un esterno basso (Hysaj nome da tenere bene a memoria, nonostante la concorrenza del Milan), un centrocampista e un attaccante. Tre-quattro innesti, non la luna. La difesa è giovane esa lavorare moltissimo con i centrali di talento (Mancini, Ibanez e Kumbulla hanno qualità insospettabili). Il rientro di Zaniolo va tenuto in ...