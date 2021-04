Pedullà | Hysaj può raggiungere Sarri alla Roma

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nel suo borsino di mercato sulla Gazzetta, Alfredosi occupa diil terzino albanese in scadenza di contratto con il Napoli.scrive che il futuro disarà in Italia. C’è il Milan ma senza qualificazione Champions l’operazione diventa più complessa. Perpotrebbe finire: è un pallino die che in quel ruolo i giallorossi saluteranno quasi sicuramente sia Bruno Peres (destinato al Trabzonspor, contratto triennale) che Santon. Poi, c’è Gattuso. Ma, come ha già scritto,ribadisce che Gattuso ha chiesto garanzie tecniche a Commisso (su tutte la permanenza di Vlahovic). Quindi la Fiorentina è ancora un’incognita. L'articolo ilNapolista.