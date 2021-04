Pd, oggi pomeriggio i dem sanniti incontrano il vicesegretario nazionale Peppe Provenzano (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Di seguito una nota della federazione del Partito Democratico del Sannio. “Si avviano le “agorà democratiche” così come indicato dal segretario nazionale Enrico Letta per alimentare il confronto e la discussione del Partito Democratico sulle sfide che abbiamo di fronte. Questo pomeriggio, 29 aprile, in diretta facebook, si terrà l’incontro organizzato dal Pd del Sannio con il vicesegretario nazionale Peppe Provenzano, con il contributo di associazioni e parti sociali”. Parteciperanno all’assemblea: – Giovanni De Lorenzo, segretario Circolo PD Benevento; – Stefano Orlacchio, Presidente associazione DEMMIS, Unisannio; – Amerigo Ciervo, Presidente ANPI Provinciale Benevento e docente; – Vito Fusco, Sindaco di Castelpoto, Associazione ANCI; – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Di seguito una nota della federazione del Partito Democratico del Sannio. “Si avviano le “agorà democratiche” così come indicato dal segretarioEnrico Letta per alimentare il confronto e la discussione del Partito Democratico sulle sfide che abbiamo di fronte. Questo, 29 aprile, in diretta facebook, si terrà l’incontro organizzato dal Pd del Sannio con il, con il contributo di associazioni e parti sociali”. Parteciperanno all’assemblea: – Giovanni De Lorenzo, segretario Circolo PD Benevento; – Stefano Orlacchio, Presidente associazione DEMMIS, Unisannio; – Amerigo Ciervo, Presidente ANPI Provinciale Benevento e docente; – Vito Fusco, Sindaco di Castelpoto, Associazione ANCI; – ...

Advertising

sandrogozi : Un nuovo soggetto politico per i liberaldemocratici ! Appuntamento oggi pomeriggio alle 16:30 per la videoconferen… - lila_hargreeves : Li vedrò oggi pomeriggio però mi sembra strano che non siano ancora usciti - LEVIISWH0RE : Oggi pomeriggio avremo l'elaborato per l'esame, da una parte non vedo l'ora ma dall'altra ho l'ansia che mi sta divorando - anteprima24 : ** Pd, oggi pomeriggio i dem sanniti incontrano il vicesegretario nazionale Peppe #Provenzano **… - MarisoleMiriam : @remusxxlupin Giorno Moony,non ho dormito molto in realtà ma recupero oggi pomeriggio:) -

Ultime Notizie dalla rete : oggi pomeriggio Borse in rialzo dopo Fed, a Piazza Affari giù Tenaris. Euro sopra 1,21 dollari ...come inflazione e crescita del Pil.t Focus su sussidi lavoro Usa e titoli di Stato Nel pomeriggio è ...sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in ...

Serie C, oggi un club storico potrebbe essere dichiarato fallito Alle ore 14 calerà il sipario sulla gestione Serafino e al massimo tra il pomeriggio di oggi e domani mattina la Samb verrà dichiarata fallita. Dopo inizierà il processo con passo seguente l'asta del ...

Serie D: l'analisi dei recuperi disputati oggi pomeriggio Tuttocampo Gino si arrende al male a 53 anni, un mese il matrimonio con l'amata compagna TORRE DI MOSTO - Aveva solo 53 anni e la malattia a Luigi Visicale Gino gli era stata diagnosticata lo scorso ottobre. Un mese fa, consapevole della sua sorte inevitabile, si era unito ...

Rieti, due escursionisti in difficoltà sul Terminillo: intervento del Soccorso Alpino RIETI - Intervento di quasi cinque ore per il Soccorso Alpino, durante il pomeriggio di ieri, sul monte Terminillo, per recuperare due escursionisti impossibilitati a proseguire autonomamente. Alle 15 ...

...come inflazione e crescita del Pil.t Focus su sussidi lavoro Usa e titoli di Stato Nelè ...sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsain ...Alle ore 14 calerà il sipario sulla gestione Serafino e al massimo tra ildie domani mattina la Samb verrà dichiarata fallita. Dopo inizierà il processo con passo seguente l'asta del ...TORRE DI MOSTO - Aveva solo 53 anni e la malattia a Luigi Visicale Gino gli era stata diagnosticata lo scorso ottobre. Un mese fa, consapevole della sua sorte inevitabile, si era unito ...RIETI - Intervento di quasi cinque ore per il Soccorso Alpino, durante il pomeriggio di ieri, sul monte Terminillo, per recuperare due escursionisti impossibilitati a proseguire autonomamente. Alle 15 ...