**Pd: Bettini, 'essenziale dem e M5S uniti a politiche per battere destre'** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Resta per noi decisivo, nel mentre contribuiamo alla salvezza del Paese, definire il profilo e la sostanza di un campo democratico che possa competere con il sovranismo e vincerlo non attraverso vie politicistiche, di pura manovra parlamentare o peggio ancora per via giudiziaria, ma sul campo. Contendendo ad esso il consenso degli elettori. Come fu capace nel passato il solo Prodi per ben due volte". Lo dice Goffredo Bettini all'iniziativa di Agorà con Enrico Letta e Giuseppe Conte. "Come è stato durante la nostra esperienza di governo degli ultimi due anni, per tentare questa impresa ci sembra essenziale il rapporto tra le due grandi forze democratiche e anti sovraniste, il Pd e il M5s, che, nella loro diversità, devono trovare il modo di intendersi, di collaborare e di unirsi in vista delle elezioni ...

