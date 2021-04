Paul Giorgi: “Acqua” è nuovo singolo del giovane artista (Di giovedì 29 aprile 2021) Esce domani venerdì 29 aprile 2021 Acqua, il nuovo singolo di Paul Giorgi: fuori per Le Siepi Dischi, in distribuzione Believe Digital. Un nuovo capitolo dopo il debutto con Tigre, che ci immerge ancora una volta nella giungla lo-fi che si contamina di influenze indie-rock in attesa di un disco di prossima uscita. Qualcosa in più su Acqua Acqua l’ho scritta qualche anno fa. C’è un locale della mia città in cui andavamo ogni fine settimana e ricordo che una sera c’era questo caldo pazzesco. Fumavamo dentro e sembrava tutto fuori fuoco. A un tratto una ragazza mi passa affianco portando con sé l’aria fresca che c’era fuori, una boccata d’aria di cui avevo proprio bisogno. E il pezzo è nato lì, così. Il mattino dopo l’ho finito di scrivere. In ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Esce domani venerdì 29 aprile 2021, ildi: fuori per Le Siepi Dischi, in distribuzione Believe Digital. Uncapitolo dopo il debutto con Tigre, che ci immerge ancora una volta nella giungla lo-fi che si contamina di influenze indie-rock in attesa di un disco di prossima uscita. Qualcosa in più sul’ho scritta qualche anno fa. C’è un locale della mia città in cui andavamo ogni fine settimana e ricordo che una sera c’era questo caldo pazzesco. Fumavamo dentro e sembrava tutto fuori fuoco. A un tratto una ragazza mi passa affianco portando con sé l’aria fresca che c’era fuori, una boccata d’aria di cui avevo proprio bisogno. E il pezzo è nato lì, così. Il mattino dopo l’ho finito di scrivere. In ...

