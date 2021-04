Parte domani la 222Minisolo Ropeye, terza regata del circuito Mini 650 (Di giovedì 29 aprile 2021) Parte domani da Genova, venerdì 30 aprile, la 222Minisolo Ropeye, organizzata su delega della Federazione Italiana Vela dalla LNI di Sestri Ponente, con base al Marina Genova Aeroporto, e la collaborazione di Circolo Nautico Marina Genova, LNI di Genova e Associazione Italiana contro Leucemie Linfoma e Mieloma, è la terza regata del circuito italiano 2021 della Classe Mini 650, valida per il Campionato Italiano Mini 650 e per la Ranking Nazionale Mini 650 2021. 222Minisolo Ropeye, l’unica regata classe Mini 650 in solitario La 222Minisolo Ropeye è l’unica ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 29 aprile 2021)da Genova, venerdì 30 aprile, la, organizzata su delega della Federazione Italiana Vela dalla LNI di Sestri Ponente, con base al Marina Genova Aeroporto, e la collaborazione di Circolo Nautico Marina Genova, LNI di Genova e Associazione Italiana contro Leucemie Linfoma e Mieloma, è ladelitaliano 2021 della Classe650, valida per il Campionato Italiano650 e per la Ranking Nazionale650 2021., l’unicaclasse650 in solitario Laè l’unica ...

Advertising

snakebyte85 : RT @dei_f_arazzista: Pio e Amedeo a quanto pare domani hanno intenzione di 'chiudere col botto'. Non abbiamo non potuto rispondere alle ris… - Anna91007297 : RT @dei_f_arazzista: Pio e Amedeo a quanto pare domani hanno intenzione di 'chiudere col botto'. Non abbiamo non potuto rispondere alle ris… - Anna91007297 : RT @dei_f_arazzista: Pio e Amedeo a quanto pare domani hanno intenzione di 'chiudere col botto'. Non abbiamo non potuto rispondere alle ris… - BennyBe10 : RT @BennyBe10: IL TEMPO STRINGE ??LA VERITÀ INCOMBE DA CHE PARTE VORRETE STARE, QUANDO ESPLODERÀ LA VERITÀ??? PARLATE ORA O-R-A NON DOMANI,… - gxloueh_ : RT @lindist91: Louis è sulla scala. Sta valicando il muro. Sta superando le barriere. Sta passando dall'altra parte. Louis ora è sulla scal… -