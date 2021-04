Paratici e legale della Juve indagati per false notizie al PM (Di giovedì 29 aprile 2021) L’edizione odierna di La Repubblica riporta: il ds Paratici e il legale Chiappero sono indagati per false informazioni al pubblico ministero riguardo il caso Suarez. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 29 aprile 2021) L’edizione odierna di La Repubblica riporta: il dse ilChiappero sonoperinformazioni al pubblico ministero riguardo il caso Suarez. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

100x100Napoli : #Paratici è tra gli indagati dell'esame. Ed arriva il racconto di Lombardo. - FabrizioRho : @PageOne78029913 @pavanmassimo Caso Suarez, Repubblica: 'Indagati Paratici ed il legale della Juve per false inform… - SiamoPartenopei : Caso Suarez, Repubblica: 'Indagati Paratici ed il legale della Juve per false informazioni al PM' - tuttonapoli : Caso Suarez, Repubblica: 'Indagati Paratici ed il legale della Juve per false informazioni al PM' - pisto_gol : @Clement73663561 L’avv.Turco legale della Juventus è accusata di falso, mentre Paratici e l’avv. Chiappero sono ind… -