Paragone: “No obbligo vaccinale per i sanitari. Ecco la mia proposta” (Di giovedì 29 aprile 2021) ItalExit, con il suo leader Gianluigi Paragone, ha presentato due importanti emendamenti al Decreto Aprile del governo Draghi. Il primo chiede l’abrogazione dell’obbligo vaccinale per i sanitari. Il secondo chiede il reintegro dei costi fissi di bollette energia e gas per seconde case e aziende che abbiano ridotto i propri consumi per misure anti Covid. Perché sulle bollette luce e gas sono stati registrati costi fissi fino al 62% anche in assenza di consumi.



Ma se il governo non impone l'obbligo, si presuppone vi sia libertà di scelta. Dunque non capisco perché scandalizzarsi se Paragone decide di non farlo.

Orbene, il film italiano deve essere la pietra di paragone della civiltà raggiunta dalla nostra nazione

Gianluigi Paragone sull'obbligo di vaccino per i medici: "Mi autodenuncio, perché voterò no" Liberoquotidiano.it Luca: il regista commenta il paragone con Chiamami col tuo nome Il regista di Luca, il nuovo film d'animazione Disney e Pixar, ha commentato la teoria dei fan secondo cui il film avrebbe delle similitudini con Chiamami col tuo nome.

Paragone contro con Morani Pd | “Sei nazista nella testa No a obbligatorietà dei vaccini!” Paragone contro con Morani (Pd): “Sei nazista nella testa. Ma la tensione sale alle stelle quando Alessia Morani apre il tema dei vaccini. No a obbligatorietà dei vaccini!” (Di martedì 27 aprile 2021) ...

