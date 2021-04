Papa vara nuova legge anticorruzione (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Papa vara una nuova legge anticorruzione per i cardinali capi dicastero e dirigenti vaticani. Bergoglio, attraverso una Lettera Apostolica in forma di Motu proprio datata 26 aprile, nono anno del pontificato, in vigore da oggi, opera un nuovo giro di vite per arginare gli scandali finanziari e in nome della trasparenza, chiedendo che i dirigenti e gli amministrativi vaticani siano incensurati, e che dichiarino di non avere condanne o indagini per terrorismo, riciclaggio, evasione fiscale. Non potranno avere beni nei paradisi fiscali o investire in aziende che operano contro la Dottrina della Chiesa. Novità estesa a tutti i dipendenti: d’ora in poi sarà tassativamente proibito accettare regali del valore superiore a 40 euro. Scrive il Pontefice nel Motu proprio: “La fedeltà nelle cose di poco conto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilunaper i cardinali capi dicastero e dirigenti vaticani. Bergoglio, attraverso una Lettera Apostolica in forma di Motu proprio datata 26 aprile, nono anno del pontificato, in vigore da oggi, opera un nuovo giro di vite per arginare gli scandali finanziari e in nome della trasparenza, chiedendo che i dirigenti e gli amministrativi vaticani siano incensurati, e che dichiarino di non avere condanne o indagini per terrorismo, riciclaggio, evasione fiscale. Non potranno avere beni nei paradisi fiscali o investire in aziende che operano contro la Dottrina della Chiesa. Novità estesa a tutti i dipendenti: d’ora in poi sarà tassativamente proibito accettare regali del valore superiore a 40 euro. Scrive il Pontefice nel Motu proprio: “La fedeltà nelle cose di poco conto ...

Advertising

Pande_Monio : RT @Adnkronos: Nuova stretta in #Vaticano riguarda #cardinali capi dicastero e dirigenti vaticani. - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: Nuova stretta in #Vaticano riguarda #cardinali capi dicastero e dirigenti vaticani. - Adnkronos : Nuova stretta in #Vaticano riguarda #cardinali capi dicastero e dirigenti vaticani. - FrancescoGrana : Il Papa vara una nuova legge anti corruzione dei dirigenti vaticani: non dovranno avere condanne definitive né esse… - MaxLandra : VOGòLIO @Pontifex_it #PRESIDENTEDELLAREPUBBLICA #ITALIANA..!! #Papa vara una nuova legge anti #corruzione dei diri… -