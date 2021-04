Pallanuoto | Alberto Angelini dovrebbe essere il nuovo ct dell’Italia under 20

(Di giovedì 29 aprile 2021) Importante news di mercato in chiaveda Waterpoloitaly.com:, attuale allenatore dell’RN Savona nella Serie A1, sarà il prossimo ct della Nazionale italiana20. La panchina infatti era rimasta vacante dopo che Carlo Silipo aveva lasciato il posto per diventare ilcommissario tecnico del Setterosa. Ottimo lavoro in stagione perche ovviamentericoprire il doppio ruolo tra club e nazionale. Nella sua carriera 421 presenze e ben quattro Olimpiadi disputate con il Settebello (da ricordare il bronzo di Atlanta). Le parole di Sandro Campagna: “Ottima scelta.è un allenatore che sta facendo bene sia nella guida dei giovani che di atleti più esperti. Ha una carriera relativamente breve in ...

Pallanuoto Alberto

