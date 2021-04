Pallamano | Qualificazioni Europei 2022 | l’Italia esce tra gli applausi | ma si arrende allo scadere alla Bielorussia 32-31

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) Grinta e carattere non bastanoNazionale italiana dimaschile, che nella penultima giornata delleaglidevonorsitra le mura amiche del Centro Tecnico Federale di Chieti. Una partita in cuilotta, concede pochissimo e più volte sfiora il colpaccio, svanito proprio sulla sirena. Prime fasi molto equilibrate, con il massimo vantaggio arrivato solamente sul +2 in favore degli azzurri, con Oliver Martini. Gli ospiti pareggiano subito sul 3-3, grazie al bomber Mikita Vailupau, che timbra anche il momentaneo sorpasso, prima del 4-4 messo a segno dal giovanissimo Giovanni Nardin, dposizione di ala sinistra. La difesa italiana ...