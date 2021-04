Pallamano | Qualificazioni Europei 2022 | Italia ko all’ultimo secondo | vince la Bielorussia 31-32

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sconfitta atroce e dolorosa per l’della, che nella quinta giornata delleagliviene sconfitta a Chieti 31-32 dalla. Un’occasione sprecata, con il rigore di Dapiran che viene parato e nega ai ragazzi di Trillini la possibilità di un punto che avrebbe potuto significare un passo molto importante verso la qualficazione. Adesso servirà un’impresa ai limiti dell’impossibile perre contro la fortissima Norvegia nell’ultima giornata del girone per continuare a sperare di rientrare tra le 4 migliori terze delle. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – L’prova a iniziare subito con buona aggressività, che ...

L'Italia della pallamano sogna un giorno da ricordare. Oggi alle 19, live su Sky Sport Arena, la Nazionale affronterà al Centro Tecnico Federale di Chieti la Bielorussia per la ...