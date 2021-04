Palinsesti Rai, estate 2021: su Rai 2 arriva lo spin-off di Miss Fisher – Delitti e Misteri (Di giovedì 29 aprile 2021) Ms Fisher's Modern Murder Mysteries La Rai ha definito i Palinsesti estivi, nel periodo che va dal 6 giugno all’11 settembre 2021. Già detto di Rai 1, ecco cosa andrà in onda – salvo variazioni – su Rai 2 e Rai 3 nelle sere d’estate. Palinsesti Rai 2: prima serata estate 2021 DOMENICA – Appuntamento con le serie: fino al 6 giugno continueranno The Rookie e Bull, poi spazio a Delitti in Paradiso fino a Ferragosto e a seguire il ritorno dell’accoppiata N.C.I.S. Los Angeles e N.C.I.S. New Orleans. LUNEDI – Fino al 19 luglio ci sarà Hawaii Five-0 e un’altra serie (da definire) in replica. Ad agosto film. MARTEDI – Dopo Game of Games, che tornerà dal 25 maggio con le tre puntate sospese, arriva il 15 giugno la serie australiana Ms ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Ms's Modern Murder Mysteries La Rai ha definito iestivi, nel periodo che va dal 6 giugno all’11 settembre. Già detto di Rai 1, ecco cosa andrà in onda – salvo variazioni – su Rai 2 e Rai 3 nelle sere d’Rai 2: prima serataDOMENICA – Appuntamento con le serie: fino al 6 giugno continueranno The Rookie e Bull, poi spazio ain Paradiso fino a Ferragosto e a seguire il ritorno dell’accoppiata N.C.I.S. Los Angeles e N.C.I.S. New Orleans. LUNEDI – Fino al 19 luglio ci sarà Hawaii Five-0 e un’altra serie (da definire) in replica. Ad agosto film. MARTEDI – Dopo Game of Games, che tornerà dal 25 maggio con le tre puntate sospese,il 15 giugno la serie australiana Ms ...

Advertising

fabiofabbretti : Palinsesti Rai, estate 2021: su Rai 2 arriva lo spin-off di Miss Fisher - Delitti e Misteri - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: E' tempo di palinsesti. La programmazione completa di Rai 1 per l'estate 2021. #Rai1 #palinsesti - APmagazineit : E' tempo di palinsesti. La programmazione completa di Rai 1 per l'estate 2021. #Rai1 #palinsesti - sardus7 : @mgmaglie @Carla78501510 Una riforma sensata delle telecomunicazioni dovrebbe avere come punto centrale la distribu… - enrick81 : @AgoCannella @MikyS03 @famigliasimpson @CIAfra73 @OltreTv @Tvottiano @misterf_tweets @Federic01996 @alessio_gaudino… -