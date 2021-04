Palermo, niente rischi per Lucca: bomber preservato in ottica playoff. Santana e Pelagotti, allarme giallo a Francavilla (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzo Lucca scalda i motori e morde il freno.Il bomber classe 2000, protagonista assoluto della stagione in casa rosanero con i suoi tredici gol, è forztamente ai box dal sette aprile scorso, giorno dell'infortunio occorsogli al ginocchio nel corso di Monopoli-Palermo. Il timore di un lungo stop, la diagnosi strumentale che ha lasciato tirare un moderato sospiro di sollievo, l'intenso e graduale percorso fisioterapico e muscolare finalizzato ad un pieno recupero.Il trauma distorsivo al ginocchio sinistro ha fin qui fatto saltare all'ex Torino cinque partite. Cautela, professionalità, moderato ottimismo ed un monitoraggio costante dell'evoluzione della vicenda. Le condizioni dell'atleta scannerizzate step by step, con la massima cura del dettaglio e senza lasciare nulla al caso. Tutte le parti in causa convergono su una volontà ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzoscalda i motori e morde il freno.Ilclasse 2000, protagonista assoluto della stagione in casa rosanero con i suoi tredici gol, è forztamente ai box dal sette aprile scorso, giorno dell'infortunio occorsogli al ginocchio nel corso di Monopoli-. Il timore di un lungo stop, la diagnosi strumentale che ha lasciato tirare un moderato sospiro di sollievo, l'intenso e graduale percorso fisioterapico e muscolare finalizzato ad un pieno recupero.Il trauma distorsivo al ginocchio sinistro ha fin qui fatto saltare all'ex Torino cinque partite. Cautela, professionalità, moderato ottimismo ed un monitoraggio costante dell'evoluzione della vicenda. Le condizioni dell'atleta scannerizzate step by step, con la massima cura del dettaglio e senza lasciare nulla al caso. Tutte le parti in causa convergono su una volontà ...

Advertising

ladyonorato : #Palermo zona rossa per un’altra settimana almeno. Tutto chiuso da Pasqua, senza alcun miglioramento né beneficio i… - WiAnselmo : #Palermo, niente rischi per Lucca: bomber preservato in ottica playoff. Santana e Pelagotti, allarme giallo a Franc… - Mediagol : #Palermo, niente rischi per Lucca: bomber preservato in ottica playoff. Santana e Pelagotti, allarme giallo a Franc… - JGiuls_ : Palermo che finalmente passa in arancione da domani dopo quasi un mese in zona rossa ma allo stesso tempo forse da… - infoitinterno : Ultim'ora, Palermo lascia la zona rossa: niente da fare per altri 24 comuni -