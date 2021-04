Palermo | l’arma Valente | l’ex Carrarese valore aggiunto per Filippi | assist e gol con vista playoff

Leggi su mediagol

(Di giovedì 29 aprile 2021)ha il suo asso nella manica in ottica.Tra i migliori per continuità e qualità di rendimento nel corso della travagliata e deludente stagione rosanero, Nicolaha firmatodecisivi e gol pesanti che hanno mantenuto intatte le ambizioni del.Stantuffo instancabile e performante sul binario mancino, l'exè stato, dopo Pelagotti, il giocatore più utilizzato in entrambe le gestioni tecniche che hanno caratterizzato l'annata del club siciliano. Il numero quattordici rosanero è il protagonista dell'approfondimento pubblicato sulle pagine dell'edizione siciliana odierna de "La Gazzetta dello Sport".Giocatore totale a tutta fascia, dotato di grande forza propulsiva e qualità nell'uno contro uno ma, al contempo disciplinato e capace anche in sede di ...