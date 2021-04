Palermo, il ritorno di Rauti: il gioiello scuola Torino studia da bomber e punta i playoff. La situazione infortuni in casa rosanero (Di giovedì 29 aprile 2021) Nicola Rauti studia da bomber.Un gol fortuito quanto importante per il gioiello di proprietà del Torino, tornato al gol nel match interno vinto dal Palermo contro la Cavese al fotofinish.Esultanza accorata figlia di un lungo digiuno, curiosamente Rauti aveva firmato l'ultimo gol con la maglia rosanero proprio nella gara di andata in Campania contro lo stesso avversario affrontato al "Barbera" domenica scorsa.L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fotografa il momento di forma dell'ex Monza, protagonista di una stagione altalenante in cui non ha ancora espresso tutto il suo notevole potenziale. Fisicità, doti tecniche di rilievo, uno strappo importante e pooderoso in progressione, il ragazzo deve ancora trovare la sua dimensione sotto il profilo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Nicolada.Un gol fortuito quanto importante per ildi proprietà del, tornato al gol nel match interno vinto dalcontro la Cavese al fotofinish.Esultanza accorata figlia di un lungo digiuno, curiosamenteaveva firmato l'ultimo gol con la magliaproprio nella gara di andata in Campania contro lo stesso avversario affrontato al "Barbera" domenica scorsa.L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fotografa il momento di forma dell'ex Monza, protagonista di una stagione altalenante in cui non ha ancora espresso tutto il suo notevole potenziale. Fisicità, doti tecniche di rilievo, uno strappo importante e pooderoso in progressione, il ragazzo deve ancora trovare la sua dimensione sotto il profilo ...

WiAnselmo : #Palermo, il ritorno di Rauti: il gioiello scuola Torino studia da bomber e punta i playoff. La situazione infortun… - Mediagol : #Palermo, il ritorno di Rauti: il gioiello scuola Torino studia da bomber e punta i playoff. La situazione infortun… - WiAnselmo : #Palermo, flebili segnali in attacco: tre gol in più realizzati nel girone di ritorno, ma serve una scossa in chiav… - Mediagol : #Palermo, flebili segnali in attacco: tre gol in più realizzati nel girone di ritorno, ma serve una scossa in chiav… - tifosipalermoit : Si approfondisce il tema riforma della C, ipotizzando il ritorno della vecchia C2, a due gironi, mentre la C1 o C… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ritorno Napoli, ex capitano Baldini: 'De Laurentiis ha sottovalutato Gattuso' Allegri con gli Agnelli ha un ottimo rapporto e il ritorno ci sta. Non è una minestra riscaldata ... Una Serie A con Bari, Catania e Palermo dentro con un campionato combattuto e anche bello da vedere ...

Salvezze clamorose Serie A: rivivile con la nostra Top 5 Nel girone di ritorno, il Palermo crolla clamorosamente e retrocede con qualche giornata d'anticipo. La stagione rosanero verrà ricordata come una delle peggiori di sempre nella massima serie. ...

Tennis, dal 17 al 25 luglio il ritorno dei Palermo Ladies Open Giornale di Sicilia Tennis, Napoli ospiterà un Challenger nel mese di ottobre Continua il momento d'oro del tennis italiano dentro e fuori dal campo. Oltre ai risultati ottenuti dai tennisti azzurri, si aggiungono anche le gratificazioni che il mondo ATP continua a dare al Bel ...

Speciale mafia, le rivelazioni dell’artificiere della strage di Via D’Amelio È andata in onda ieri sera la trasmissione “Speciale mafia – la ricerca della verità”. Al centro, le rivelazioni del pentito Maurizio Avola.

Allegri con gli Agnelli ha un ottimo rapporto e ilci sta. Non è una minestra riscaldata ... Una Serie A con Bari, Catania edentro con un campionato combattuto e anche bello da vedere ...Nel girone di, ilcrolla clamorosamente e retrocede con qualche giornata d'anticipo. La stagione rosanero verrà ricordata come una delle peggiori di sempre nella massima serie. ...Continua il momento d'oro del tennis italiano dentro e fuori dal campo. Oltre ai risultati ottenuti dai tennisti azzurri, si aggiungono anche le gratificazioni che il mondo ATP continua a dare al Bel ...È andata in onda ieri sera la trasmissione “Speciale mafia – la ricerca della verità”. Al centro, le rivelazioni del pentito Maurizio Avola.