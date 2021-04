Pagelle Manchester United Roma: giallorossi da incubo, Bruno Fernandes e Cavani da sogno (Di giovedì 29 aprile 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale d’andata dell’Europa League 2020/21: Pagelle Manchester United Roma Le Pagelle dei protagonisti del match tra Manchester United e Roma, valido per la semifinale d’andata dell’Europa League 2020/2021. TOP: Bruno Fernandes, Cavani FLOP: Mirante, Smalling VOTI Manchester United: de Gea 6; Wan-Bissaka 6, Lindelöf 5.5, Maguire 6, Shaw 6.5; McTominay 6, Fred 6.5 (83? Matic s.v.); Rashford 6.5 (76? Greenwood 6.5), Bruno Fernandes 8 (89? Juan Mata s.v.), Pogba 7; Cavani 7.5. Roma: Pau Lopez 6 (28? Mirante 4.5); Smalling 4.5, Cristante ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale d’andata dell’Europa League 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la semifinale d’andata dell’Europa League 2020/2021. TOP:FLOP: Mirante, Smalling VOTI: de Gea 6; Wan-Bissaka 6, Lindelöf 5.5, Maguire 6, Shaw 6.5; McTominay 6, Fred 6.5 (83? Matic s.v.); Rashford 6.5 (76? Greenwood 6.5),8 (89? Juan Mata s.v.), Pogba 7;7.5.: Pau Lopez 6 (28? Mirante 4.5); Smalling 4.5, Cristante ...

