Padre costringe la figlia adottiva a prostituirsi, il motivo è agghiacciante (Di giovedì 29 aprile 2021) Un patrigno ha costretto la figlia adottiva a prostituirsi. Come se non bastasse, ha addotto una motivazione a dir poco sconcertante. Patrigno – prostituzione, immagine di repertorio (Google Immagine )Nulla può giustificare una violenza inimmaginabile come l’obbligo alla prostituzione per una bambina di 12 anni. A maggior ragione, lo sconcerto è maggiore se questa vessazione arriva dai genitori della piccola. Ma in questo caso si sono raggiunti livelli ancora più profondi di orrore, qualora fosse possibile. Stiamo parlando del caso di violenza domestica che ha sconvolto Schweinfurt, in Baviera. E che è culminato con una sconcertante e raccapricciante dichiarazione. Il padrigno orco e i suoi complici «Avevo bisogno di soldi per comprarmi le sigarette», si sarebbe giustificato così Thomas S, il patrigno orco, che ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 aprile 2021) Un patrigno ha costretto la. Come se non bastasse, ha addotto una motivazione a dir poco sconcertante. Patrigno – prostituzione, immagine di repertorio (Google Immagine )Nulla può giustificare una violenza inimmaginabile come l’obbligo alla prostituzione per una bambina di 12 anni. A maggior ragione, lo sconcerto è maggiore se questa vessazione arriva dai genitori della piccola. Ma in questo caso si sono raggiunti livelli ancora più profondi di orrore, qualora fosse possibile. Stiamo parlando del caso di violenza domestica che ha sconvolto Schweinfurt, in Baviera. E che è culminato con una sconcertante e raccapricciante dichiarazione. Il padrigno orco e i suoi complici «Avevo bisogno di soldi per comprarmi le sigarette», si sarebbe giustificato così Thomas S, il patrigno orco, che ...

