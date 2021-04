PAC | la preoccupazione degli agricoltori italiani | francesi e tedeschi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – In vista della riunione tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue che potrebbe essere decisiva per la nuova Politica Agricola Comune, i presidenti di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, della francese Fnsea, Christiane Lambert, e della tedesca DBV-Deutscher Bauernverband, Joachim Rukwied –non solo in rappresentanza, ma rispettivamente presidente, vicepresidente e past president del Copa, l’associazionee delle cooperative agricole dell’Unione europea – hanno espressoper la discussione in corso sulla PAC. “La PAC è, e deve rimanere, una politica economica – hanno sostenuto i tre presidenti – concepita per stabilizzare e sostenere il reddito ...