Outer Wilds | l’universo si espande | Echoes of the Eye è il nuovo DLC del gioco Annapurna?Everyeye it – Videogiochi

Outer Wilds, l'universo si espande: Echoes of the Eye è il nuovo DLC del gioco Annapurna?

L'apprezzato Outer Wilds, titolo edito dal noto publisher Annapurna Interactive, potrebbe star per accogliere un DLC. Dopo aver presentato al pubblico nuovi video gameplay di Last Stop, il team di Annapurna Interactive stuzzica la curiosità degli appassionati di brillanti produzioni indie.

infoitscienza : Outer Wilds, un misterioso DLC intitolato Echoes of the Eye trapela online – Notizia – PCVideogiochi per PC e conso… - firstbones : RT @ALPHALOGIA1: Ciao ragazzi! Oggi ho finalmente pubblicato il mio primo video su Outer Wilds! Se siete interessati al gioco, o sempliceme… - ALPHALOGIA1 : Ciao ragazzi! Oggi ho finalmente pubblicato il mio primo video su Outer Wilds! Se siete interessati al gioco, o sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Outer Wilds In arrivo un possibile sequel di Outer Wilds? Stai guardando Pubblicità I ragazzi di Mobius Digital hanno ricevuto molti meritati complimenti quando hanno pubblicato Outer Wilds due anni fa. Hanno vinto un sacco di premi come Game of the Year e il gioco ha anche venduto abbastanza bene, e molti speravano di vederne un sequel o almeno un'altra nuova idea da parte ...

The Outer Worlds: supporto ai 60fps su next gen con l'ultima patch Secondo gli utenti che hanno già scaricato l 'update 1.0.7 , The Outer Wilds raggiunge ora i 60fps su console next gen . I possessori di PS5 e Xbox Series X hanno notato un immediato aumento delle ...

In arrivo un possibile sequel di Outer Wilds? Gamereactor Italia Outer Wilds, l'universo si espande: Echoes of the Eye è il nuovo DLC del gioco Annapurna? L'apprezzato Outer Wilds, titolo edito dal noto publisher Annapurna Interactive, potrebbe star per accogliere un DLC.

In arrivo un possibile sequel di Outer Wilds? Il database di Steam è stato aggiornato e ora vede in elenco qualcosa chiamato Outer Wilds - Echoes of the Eye. Sia gli sviluppatori che Annapurna hanno deciso di tenere la bocca chiusa, ma ciò non si ...

