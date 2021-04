Ostia | processo per la gambizzazione di Paolo Ascani | Roberto Cirillo è stato assolto

(Di giovedì 29 aprile 2021), accusato di aver partecipato alladi(il cognato diSpada) il 20 aprile 2020, è. Poco più di un anno fa, in via Antonio Forni (ad) si era tornati a sparare nel fortino degli Spada. La vittima di quel mandato fu proprio, colpito a secco con un colpo alla gamba che lo ha portato alla morte. Accusati dell’esecuzione erano in tre:, Girolamo Finizio e Adriano D’Arma. Leggi anche:, la guerra tra clan dietro l’agguato al cognato diSpada: mandante ed esecutori, i nomi e gli arrestati, già in manette per l’omicidio del nipote di ...

