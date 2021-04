Oroscopo Sagittario del mese di Maggio 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) In forma con la bella stagione. Insieme al desiderio di mare, a Maggio sentirai il bisogno di migliorare il tono muscolare e le tue prestazioni fisiche. Cerca qualche tutorial su YouTube o corsi online, acquista pesi e fascia elastica per esercitarti in casa, oppure vai a fare camminate a passo veloce o percorsi in bicicletta. ?Ti manca la voglia per scolpire la silhouette? I primi risultati dell’allenamento ti daranno la forza per andare avanti, grazie anche al sostegno della luna nuova in Toro dell’11. Nella seconda settimana del mese, ti affideranno diversi incarichi. Saranno estremamente interessanti e richiederanno molta attenzione ai dettagli. Sii accurata e precisa, tieni sempre sotto controllo il contesto generale ma anche i particolari e il successo verrà da sé. Se invece sei senza lavoro, otterrai un impiego simile al precedente, magari ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) In forma con la bella stagione. Insieme al desiderio di mare, asentirai il bisogno di migliorare il tono muscolare e le tue prestazioni fisiche. Cerca qualche tutorial su YouTube o corsi online, acquista pesi e fascia elastica per esercitarti in casa, oppure vai a fare camminate a passo veloce o percorsi in bicicletta. ?Ti manca la voglia per scolpire la silhouette? I primi risultati dell’allenamento ti daranno la forza per andare avanti, grazie anche al sostegno della luna nuova in Toro dell’11. Nella seconda settimana del, ti affideranno diversi incarichi. Saranno estremamente interessanti e richiederanno molta attenzione ai dettagli. Sii accurata e precisa, tieni sempre sotto controllo il contesto generale ma anche i particolari e il successo verrà da sé. Se invece sei senza lavoro, otterrai un impiego simile al precedente, magari ...

