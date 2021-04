Oroscopo Pesci del mese di Maggio 2021

(Di giovedì 29 aprile 2021) Momenti magici. Amore, shopping e divertimento saranno i protagonisti della prima settimana di. Il 2, stabilirai il primo contatto con una persona affascinante: vi incontrerete dal vivo o virtualmente, uscirete per un aperitivo o farete una videochiamata. Oppure ti innamorerai di un abito esposto in vetrina o su un sito web. Lo comprerai e il buonumore ne beneficerà. Hai voglia di partire? Il 14, se puoi, prepara le valigie e vai a trascorrere tre giorni da un parente o da un figlio. Grazie alla luna nuova dell’11 nella casa dei viaggi brevi, saranno momenti indimenticabili. Il 13 Giove entrerà nel tuo segno (per rimanerci fino al 28 giugno) È un evento che capita solo otto volte nella vita di ognuno, quindi approfittane più che puoi! La fortuna ti spianerà la strada. Tanto per cominciare, conoscerai persone potenti disposte ad aiutarti a raggiungere il ...

