Oroscopo Leone | domani 30 aprile | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 30? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, la carica energica e vitale che vi accompagna da qualche giorno, continuerà ad essere forte nel vostro spirito fino all’imminente fine del mese di! Nel corso di questo venerdì Marte transiterà nei vostri piani astrali, contrastando un po’ gli effetti negativi del Sole e Urano. Questi moti combinati vi garantiscono una nuova spinta per primeggiare in qualsiasi campo, ma vi fanno anche puntare troppo in alto, con ripercussioni che potrebbero rivelarsi negative ...