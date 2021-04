Oroscopo Capricorno, domani 30 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 29 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 30 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. La vostra giornata di venerdì, amici del Capricorno, non sembra essere così tanto positiva. Una serie di moti incerti vi accompagnerà, rannuvolandovi leggermente il cielo. Tuttavia, potrete contare sul buon supporto di Mercurio, Plutone, Giove, Urano, Nettuno e del Sole che mitigheranno buona parte degli effetti negativi! Marte, invece, vi invita a prestare attenzione alle cose che vi circondano, rendendovi lucidi e percettivi. Insomma, seppur qualche sorpresa negativa sembra attendervi in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 30? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. La vostra giornata di venerdì, amici del, non sembra essere così tanto positiva. Una serie di moti incerti vi accompagnerà, rannuvolandovi leggermente il cielo. Tuttavia, potrete contare sul buon supporto di Mercurio, Plutone, Giove, Urano, Nettuno e del Sole che mitigheranno buona parte degli effetti negativi! Marte, invece, vi invita a prestare attenzione alle cose che vi circondano, rendendovi lucidi e percettivi. Insomma, seppur qualche sorpresa negativa sembra attendervi in ...

Advertising

Capricorno_astr : 29/apr/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 29/apr/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Venerdì 30 aprile 2021… - Capricorno_astr : 29/apr/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - lixinxian69 : Visto che in TL si parla tanto di oroscopo, cosa ne pensate di un capricorno? -