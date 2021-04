Oroscopo Capricorno del mese di Maggio 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Love e relax. La routine lavorativa ti darà un po’ di tregua a Maggio. D’altronde negli ultimi tempi non hai badato a orari, hai investito molte energie e hai acquisito una certa popolarità tra colleghi e superiori. Inoltre sei riuscita a guadagnare parecchio, grazie a Giove nella casa del reddito (e continuerai ad accumulare denaro per gran parte dell’anno, il migliore degli ultimi dieci). Ora è arrivato il momento di godersi riposo e divertimento. Uno degli eventi più felici e gioiosi del mese sarà la luna nuova in Toro e nella casa del vero amore. Intorno all’11, infatti, se sei single, gli amici ti presenteranno persone carismatiche con tante cose da raccontare: tra queste ci sarà la tua dolce metà. Quindi, investi del tempo per conoscerle e individuare quella giusta. Se invece sei impegnata sentimentalmente, dimenticherai tutte le preoccupazioni ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Love e relax. La routine lavorativa ti darà un po’ di tregua a. D’altronde negli ultimi tempi non hai badato a orari, hai investito molte energie e hai acquisito una certa popolarità tra colleghi e superiori. Inoltre sei riuscita a guadagnare parecchio, grazie a Giove nella casa del reddito (e continuerai ad accumulare denaro per gran parte dell’anno, il migliore degli ultimi dieci). Ora è arrivato il momento di godersi riposo e divertimento. Uno degli eventi più felici e gioiosi delsarà la luna nuova in Toro e nella casa del vero amore. Intorno all’11, infatti, se sei single, gli amici ti presenteranno persone carismatiche con tante cose da raccontare: tra queste ci sarà la tua dolce metà. Quindi, investi del tempo per conoscerle e individuare quella giusta. Se invece sei impegnata sentimentalmente, dimenticherai tutte le preoccupazioni ...

Advertising

Capricorno_astr : 28/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Capricornovf : #capricorno Intorno a voi e dentro di voi, in questo momento c'è un clima molto agita... - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox di domani, giovedì 29 aprile 2021: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Capricorno_astr : 28/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 28/apr/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: -