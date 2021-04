Oroscopo Cancro, domani 30 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 29 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 30 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro. Carissimi Cancro, una serie di transiti particolari vi attende questo venerdì, variabili tra influssi positivi e negativi. Tra questi ultimi si pone Plutone, pianeta forte ma che non riuscirà ad influenzarvi eccessivamente, permettendovi comunque di passare una bella giornata. Il pianeta sembra volervi mettere qualche bastone tra le ruote per quanto riguarda i vostri vari rapporti, specialmente quelli famigliari e amicali. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi eccessivamente, facendo fondo a tutti gli ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 30? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi, una serie di transiti particolari vi attende questo venerdì, variabili tra influssi positivi e negativi. Tra questi ultimi si pone Plutone, pianeta forte ma che non riuscirà ad influenzarvi eccessivamente, permettendovi comunque di passare una bella giornata. Il pianeta sembra volervi mettere qualche bastone tra le ruote per quanto riguarda i vostri vari rapporti, specialmente quelli famigliari e amicali. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi eccessivamente, facendo fondo a tutti gli ...

