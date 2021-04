Organizzano la festa di compleanno per il bimbo: 108 positivi, 500 persone in quarantena (Di giovedì 29 aprile 2021) Una festa di compleanno tra bimbi e un focolaio Covid che conta già oltre 100 positivi – stando all’ultimo aggiornamento di ieri – mentre sono arrivate a 500 le persone complessivamente poste in quarantena. Continua a suscitare polemiche il caso esploso in un Paese in Provincia di Brescia, Edolo, dove un party organizzato in una casa avrebbe dato il via ad una lunga catena di contagi che ha interessato bambini e adulti anche dei paesi vicini. Il bimbo frequenta una scuola d’infanzia, subito chiusa, ma poi il virus ha colpito gli studenti di altre scuole elementari e superiori. Otto al momento le persone in ospedale. Previsto per i prossimi giorni un nuovo screening a tappeto sui bambini che frequentano la scuola. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) Unaditra bimbi e un focolaio Covid che conta già oltre 100– stando all’ultimo aggiornamento di ieri – mentre sono arrivate a 500 lecomplessivamente poste in. Continua a suscitare polemiche il caso esploso in un Paese in Provincia di Brescia, Edolo, dove un party organizzato in una casa avrebbe dato il via ad una lunga catena di contagi che ha interessato bambini e adulti anche dei paesi vicini. Ilfrequenta una scuola d’infanzia, subito chiusa, ma poi il virus ha colpito gli studenti di altre scuole elementari e superiori. Otto al momento lein ospedale. Previsto per i prossimi giorni un nuovo screening a tappeto sui bambini che frequentano la scuola. su Il Corriere della Città.

