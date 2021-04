Operazione ' Ampio raggio' | controlli in tutta la provincia etnea

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia A Catania operazione 'Ampio raggio', lo Stato si riprende il territorio (FOTO e VIDEO) - - NewSicilia : #Newsicilia FOTO e VIDEO di una #Catania blindata dalla polizia - ilSicilia : #Cronaca #operazioneampioraggio Catania, XII operazione “Ampio Raggio”: controllati oltre 300 veicoli | VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Ampio

La polizia ha condotto, ieri pomeriggio, la dodicesima edizione dell'Raggio che si inserisce nelle strategie di intervento per il controllo massivo del territorio. L'obittivo è quello di massimizzare l'efficacia dell'azione preventiva - e se del caso ...Leggi l'articoloCustodia in carcere disposta stamattina per lo spacciatore arrestato ieri con 22 grammi di eroina. E’ questo l’importante risultato dell’operazione di controllo ed indagine, effettuato dal Nucleo oper ...Custodia in carcere disposta per lo spacciatore arrestato con 22 grammi di eroina. E’ questo l’importante risultato dell’operazione di controllo ed indagine, effettuato dal Nucleo operativo di Polizi ...