Omostransfobia | Zan | il mio ddl tenuto in ostaggio da Ostellari

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il ddl Zan è stato calendarizzato in Commissione Giustizia al Senato. Una buona notizia che si attendeva da mesi, ma la strada per l'approvazione a Palazzo Madama del disegno di legge contro l'...

... Italia Viva ha rivendicato di essere stata "decisiva": "Tutti i voti sono decisivi, perché il Pd ne aveva 4, Italia Viva ne aveva 1, il M5s 5, per cui tutti i voti sono decisivi", precisa. Nello ...Dopo mesi di ostruzionismo parlamentare , nella giornata del 28 aprile il Ddlcontro l'è stato finalmente calendarizzato dalla Commissione Giustizia del Senato a circa sei mesi dalla sua precedente approvazione da parte della Camera dei Deputati. Con la ...Roma, 29 apr. (askanews) - Il ddl Zan è stato calendarizzato in Commissione Giustizia al Senato. Una buona notizia che si attendeva da mesi, ma ...Anche Forza Italia si oppone al Ddl Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia che è stato finalmente calendarizzato in Senato ...