Omofobia: Zan,Ostellari è relatore,ora sia anche superpartes (Di giovedì 29 aprile 2021) "L'atteggiamento del presidente della commissione Giustizia sulla legge contro l'Omofobia finora non è stato superpartes: ha deciso di tenere la legge nel cassetto e l'ha calendarizzata solo adesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) "L'atteggiamento del presidente della commissione Giustizia sulla legge contro l'finora non è stato: ha deciso di tenere la legge nel cassetto e l'ha calendarizzata solo adesso ...

Advertising

MonicaCirinna : Legge #Zan contro #omofobia e misoginia incardinato ora in commissione giustizia Senato!! Un testo già approvato a… - fanpage : Il ddl Zan è stato calendarizzato in Senato: si sblocca la legge contro l’omofobia - Agenzia_Ansa : Si sblocca il #DDLZan al Senato: è stato incardinato nella commissione Giustizia dopo settimane di polemiche, rimpa… - Donnerstimme : La coerenza di molti politici si manifesta soltanto nel non brillare mai di particolare intelligenza Omofobia, Forz… - giornaleradiofm : Omofobia: Zan,Ostellari è relatore,ora sia anche superpartes: (ANSA) - ROMA, 29 APR - 'L'atteggiamento del presiden… -