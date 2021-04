Oltre 14.300 casi: l’Italia supera 4milioni di contagi. In Germania intanto 1milione di vaccinati in 24h (Di giovedì 29 aprile 2021) Con Oltre 14.300 nuovi casi, l’Italia supera quota 4 milioni di contagi. In Germania, intanto, la campagna d’immunizzazione arriva al traguardo del milione di vaccinati in 24 ore. Dunque, il bollettino della Protezione Civile sull’epidemia aggiorna i suoi dati alle ultime 24 ore, e registrata nuovi 14.320 contagi da coronavirus. Numeri che segnalano un aumento rispetto al giorno precedente, quando le nuove infezioni rilevate erano 13.385. Oltretutto, c’è un altro limite Oltrepassato dai riscontri odierni: con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l’Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati. Che, per l’esattezza, sono ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Con14.300 nuoviquota 4 milioni di. In, la campagna d’immunizzazione arriva al traguardo del milione diin 24 ore. Dunque, il bollettino della Protezione Civile sull’epidemia aggiorna i suoi dati alle ultime 24 ore, e registrata nuovi 14.320da coronavirus. Numeri che segnalano un aumento rispetto al giorno precedente, quando le nuove infezioni rilevate erano 13.385.tutto, c’è un altro limitepassato dai riscontri odierni: con i 14.320 test positivi delle ultime 24 orehato i 4 milioni didi coronavirus individuati. Che, per l’esattezza, sono ...

