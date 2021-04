Ok Senato al decreto per togliere le Grandi Navi da Venezia, passa alla Camera (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera del Senato al decreto legge Grandi Navi. I voti a favore sono stati 168, nessun contrario, 26 gli astenuti. Il provvedimento, che deve essere convertito entro il 31 maggio, passa ora all’esame della Camera. L’articolo 3 prevede che l’autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, entro sessanta giorni, proceda all’esperimento di un concorso di idee, avente ad oggetto l’elaborazione di proposte e di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia. Su questa misura è stata respinta una proposta più stringente contenuta in un emendamento di Gregorio De Falco (Gruppo misto). Il relatore, Mauro Coltorti (M5s), e il viceministro alle ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera delallegge. I voti a favore sono stati 168, nessun contrario, 26 gli astenuti. Il provvedimento, che deve essere convertito entro il 31 maggio,ora all’esame della. L’articolo 3 prevede che l’autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, entro sessanta giorni, proceda all’esperimento di un concorso di idee, avente ad oggetto l’elaborazione di proposte e di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di. Su questa misura è stata respinta una proposta più stringente contenuta in un emendamento di Gregorio De Falco (Gruppo misto). Il relatore, Mauro Coltorti (M5s), e il viceministro alle ...

