Ok dal Governo | la finale di Coppa Italia Atalanta-Juve aperta a 4 300 tifosi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Laditrantus, in programma il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia saràal pubblico: l’annuncio lo ha dato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che, dopo un confronto col ministro Roberto Speranza, ha confermato la disponibilità dela riempire lo stadio al 20% della sua capienza. Si parla, dunque, di circa 4.300e sarà il Comitato Tecnico Scientifico ora a definire le modalità e stendere il protocollo per permettere agli spettatori di raggiungere e seguire la partita in sicurezza nel pieno rispetto delle norma anti-contagio. Senza dubbio un test importante in vista delle partite dell’Europeo di calcio che si disputerà anche a Roma, con presenza al 25% della capienza. Novità dal ...

