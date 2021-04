Ok al registro Ue di trasparenza per le lobby, ma per le rappresentanze permanenti resta volontario" (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo quasi cinque anni dalla proposta della Commissione, il Parlamento europeo ha approvato l'istituzione di un registro obbligatorio per la trasparenza, che dà il via libera all'accordo ... Leggi su europa.today (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo quasi cinque anni dalla proposta della Commissione, il Parlamento europeo ha approvato l'istituzione di unobbligatorio per la, che dà il via libera all'accordo ...

Advertising

maheadroom : RT @1603ina: Soddisfatti i 5?,ke hanno spinto molto per regolamentare l’attività dei lobbisti nell’Ue. @FMCastaldo “Finalmente, dopo quasi… - TodayEuropa : #Attualità Ok al registro Ue di trasparenza per le lobby, ma per le rappresentanze permanenti resta volontario… - GiorgioAntonel1 : RT @1603ina: Soddisfatti i 5?,ke hanno spinto molto per regolamentare l’attività dei lobbisti nell’Ue. @FMCastaldo “Finalmente, dopo quasi… - Ed52926520 : RT @1603ina: Soddisfatti i 5?,ke hanno spinto molto per regolamentare l’attività dei lobbisti nell’Ue. @FMCastaldo “Finalmente, dopo quasi… - LuciaLaVita1 : RT @1603ina: Soddisfatti i 5?,ke hanno spinto molto per regolamentare l’attività dei lobbisti nell’Ue. @FMCastaldo “Finalmente, dopo quasi… -