Ok al decreto proroghe: salta l’obbligo del 50% per lo smart working nelle Pa (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri di questa mattina ha approvato il decreto legge con la proroga di alcuni termini legislativi. Nel testo non sarebbe stata inserita la norma sulle concessioni delle spiagge Leggi su corriere (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri di questa mattina ha approvato illegge con la proroga di alcuni termini legislativi. Nel testo non sarebbe stata inserita la norma sulle concessioni delle spiagge

