Oggi l’approvazione del bilancio dell’ordine dei medici di Salerno (Di giovedì 29 aprile 2021) di Monica De Santis “Domani mattina terremo l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio dell’ordine dei medici di Salerno”. Ad annunciarlo il presidente Giovanni?D’Angelo che spiega che… “Quest’anno abbiamo dovuto organizzare quest’assemblea per la fine di aprile perchè non siamo riusciti ad ottenere un ulteriore invio come lo scorso anno, quando l’assemblea per il bilancio è stata rinviata al mese di dicembre. Dunque domani faremo la presentazione del bilancio definitivo del 2020 e preventivo del 2021. Sarà una giornata particolare, perché rappresenta l’inizio del nuovo quadriennio, che si concluderà nel 2024. È l’approvazione di bilancio particolare – spiega ancora il presidente GiovanniD’Angelo – che avrà delle ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 29 aprile 2021) di Monica De Santis “Domani mattina terremo l’assemblea annuale perdeldeidi”. Ad annunciarlo il presidente Giovanni?D’Angelo che spiega che… “Quest’anno abbiamo dovuto organizzare quest’assemblea per la fine di aprile perchè non siamo riusciti ad ottenere un ulteriore invio come lo scorso anno, quando l’assemblea per ilè stata rinviata al mese di dicembre. Dunque domani faremo la presentazione deldefinitivo del 2020 e preventivo del 2021. Sarà una giornata particolare, perché rappresenta l’inizio del nuovo quadriennio, che si concluderà nel 2024. Èdiparticolare – spiega ancora il presidente GiovanniD’Angelo – che avrà delle ...

Advertising

ElioLannutti : Recovery plan, oggi il cdm per l’approvazione finale. In arrivo norma per salvare la proroga di concessioni balnear… - twMec : RT @nonsonpago1: “Calendarizzato il #DDLZan” “Dove andremo a finire?” Magnifico Mauro, grazie...???????? #Biani ! ?? Un primo passo ver… - gfrisoli : RT @nonsonpago1: “Calendarizzato il #DDLZan” “Dove andremo a finire?” Magnifico Mauro, grazie...???????? #Biani ! ?? Un primo passo ver… - annyc10 : RT @nonsonpago1: “Calendarizzato il #DDLZan” “Dove andremo a finire?” Magnifico Mauro, grazie...???????? #Biani ! ?? Un primo passo ver… - BlobRai3 : RT @nonsonpago1: “Calendarizzato il #DDLZan” “Dove andremo a finire?” Magnifico Mauro, grazie...???????? #Biani ! ?? Un primo passo ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi l’approvazione Recovery plan, oggi il cdm per l’approvazione finale. In arrivo norma per salvare la proroga di… Il Fatto Quotidiano