Nuovo stadio Milano | le parole del sindaco Sala

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sull'argomento Nuovo stadio, voluto da Inter e Milan ma ancora in fase di stallo Beppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto a margine della cerimonia di commemorazione per Sergio Ramelli. Queste le sue parole sulla delicata tematica del Nuovo stadio per Milan e Inter: «L'ho detto più volte che Inter e Milan sanno dove sto di casa, cioè a Palazzo Marino. Al di là di qualche tensione il dialogo è sempre necessario. Quindi sono a disposizione delle squadre per tutti i dubbi che ci possono essere e per confermare il nostro percorso. Non posso che confermare che non siamo contrari all'operazione dello stadio, come ho già detto. Se si ...

