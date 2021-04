(Di giovedì 29 aprile 2021) Ildio ha deciso di accogliere favorevolmente l’istanza pervenuta da ACe FCnazionale eladel termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta alle società calcistiche. Lo spiega lo stessoin una nota. “Il termine, inizialmente fissato al 5 maggio, viene rinviato per consentire alle società di L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Nuovo San Siro, il Comune concede proroga a Inter e Milan: Il Comune di Milano ha deciso di accogli… - Paolo18030138 : RT @CalcioFinanza: Nuovo San Siro, il Comune concede proroga a Inter e Milan - Giovannaconfal6 : RT @EssereAnimali: Fermare la costruzione di nuovi allevamenti intensivi è possibile: i cittadini di San Lorenzo in Campo (PU) sono riuscit… - veterinari_ : Vi presentiamo una nuovo Veterinario a San Vincenzo ! :) Ambulatorio Veterinario Di Bandini Dorella -… - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Nuovo San Siro, il Comune concede proroga a Inter e Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo San

Corriere della Sera

Location del concerto è la piazza diGiovanni in Laterano a Roma , fatta eccezione per l'... momenti di rottura nella storia recente del Concertone, nel quale davvero unfenomeno ...Vogliamo impedire unscempio, con l'ausilio di questi dispositivi altamente tecnologici che ... L'amministrazione - conclude il sindaco Peraino - è soddisfatta che il Comune diVito Lo Capo ...MELFI – Non è partito sotto i migliori auspici il nuovo gruppo automobilistico Stellantis. Una nuova chiusura totale dello stabilimento di San Nicola di Melfi è stata infatti prevista dal 3 al 10 magg ...Sono 170 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 aprile in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi su un totale di 1.523 tamponi molecolari. Le pe ...