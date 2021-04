“Nuovo fidanzato per Tommaso Zorzi” Conferma e foto | chi è il “rampollo” Lorenzo Campi

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Ildi”: è quello che assicura l’ultimo gossip. Nonostante l’enorme successo che sta conoscendo in ambito professionale,non è l’uomo più fortunato da un punto di vista sentimentale. Come lui stesso ha affermato in molte interviste, ha spesso avuto molte difficoltà nel creare sintonia con le sue passate frequentazioni. E in men che non si dicasi è ritrovato sulla copertina di una delle principali riviste rosa del territorio nazionale, lanciato come uno dei “super fidanzati” d’Italia. Solo qualche scatto in compagnia di, e il settimanale Chi di Alfonso Signorini non ha indugiato ulteriormente ad attribuire ai due una ...