Nuoto sincronizzato, Europei Budapest 2021: 4 azzurri convocati per solo, duo e misto (Di giovedì 29 aprile 2021) La Nazionale del Nuoto sincronizzato, tra infortuni ed indisponibilità, si prepara ai prossimi Europei di Budapest 2021 in programma dal 10 al 14 maggio, con soli quattro atleti pronti ad esibirsi nel solo, nel duo e nel duo misto. La scelta è dettata dalla necessità di preservare la preparazione della squadra nazionale in vista del torneo di qualificazione olimpica in programma a Barcellona dal 10 al 13 giugno. Ecco i convocati: Marta Murru (Marina Militare / RN Savona) per solo e duo, Veronica Gallo (Plebiscito Padova) per il duo, Isotta Sportelli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) e Nicolò Ogliari (RN Savona) per il duo misto che saranno seguiti dai tecnici federali Rossella Pibiri e Joey Paccagnella. La ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) La Nazionale del, tra infortuni ed indisponibilità, si prepara ai prossimidiin programma dal 10 al 14 maggio, con soli quattro atleti pronti ad esibirsi nel, nel duo e nel duo. La scelta è dettata dalla necessità di preservare la preparazione della squadra nazionale in vista del torneo di qualificazione olimpica in programma a Barcellona dal 10 al 13 giugno. Ecco i: Marta Murru (Marina Militare / RN Savona) pere duo, Veronica Gallo (Plebiscito Padova) per il duo, Isotta Sportelli (Fiamme Oro / Aurelia) e Nicolò Ogliari (RN Savona) per il duoche saranno seguiti dai tecnici federali Rossella Pibiri e Joey Paccagnella. La ...

Advertising

sportface2016 : #Nuoto sincronizzato, Europei #Budapest 2021: 4 atleti convocati per solo, duo e misto - JunipersV : Nuoto pesca sincronizzato. - saraurbss : @TOOY0VNG Buona fortuna per domaniiii???????? Nuoto sincronizzato è bellisssimo, io facevo piscina mi manca così tanto… - TOOY0VNG : @saraurbss anche tu mi mancavi stella, io ho studiato che domani ho una verifica di tedesco e sono andata a nuoto s… - zazoomblog : Nuoto sincronizzato duo misto al lavoro a Roma in vista degli Europei di Budapest - #Nuoto #sincronizzato #misto… -