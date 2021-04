Nonna Pierina a 101 anni ecco la dose bis di vaccino | la somministrazione a casa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nonna Pierina

Corriere Adriatico

CASTELLEONE DI SUASA -Gasparoni, lucida e attivissima nonnina di Castelleone di Suasa, ha ricevuto a 101 anni la seconda dose del vaccino anti - Covid . Data l'età,non ha dovuto raggiungere un hub vaccinale: la seconda dose le è stata somministrata a domicilio, nella sua abitazione di via Case Nuove, nelle adiacenze del paese. APPROFONDIMENTI LA ...Maria ha messo al mondo tre figli, due maschi e una femmina, dei quali solo uno, Mauro è ... oltre a tzia Maria sono in vita altri cinque ultra centenaria nati a Nurri:Pitzalis (06 - 03 -...CASTELLEONE DI SUASA - Pierina Gasparoni, lucida e attivissima nonnina di Castelleone di Suasa, ha ricevuto a 101 anni la seconda dose del vaccino anti-Covid. Data l’età, ...Nonna Pierina Cavalli di Castel San Giovanni ha raggiunto la bellezza di 101 anni di vita ma non ancora la sua dose di vaccino. "Aspettiamo il vaccino – dice la figlia Adriana –; la sua dottoressa ha ...