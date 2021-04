“Non si è suicidata!”. Giulia, morta a 19 anni: solo ora si parla di omicidio. La famiglia: “Cosa abbiamo scoperto” (Di giovedì 29 aprile 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è la terribile storia di Giulia Di Sabatino, una ragazza che fino a qualche tempo fa si è creduto si fosse suicidata. Secondo la famiglia della ragazza morta a 19 anni il 1° settembre 2015, nel giorno del suo compleanno, la giovane non si è tolta la vita. E l’indagine difensiva avvenuta attraverso i consulenti italoamericani dell’Emme-Team e ai suoi legali di Napoli, che stanno coordinando le attività, punta su un particolare macabro. Ma torniamo un attimo al principio: Giulia morì apparentemente suicida dopo essersi lanciata dal cavalcavia 205 della A14. Ma c’è qualCosa che non torna per la difesa della giovane: l’assenza di tracce di sangue rilevate su quella strada malgrado il corpo della giovane fosse stato investito più volte e martoriato dalle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è la terribile storia diDi Sabatino, una ragazza che fino a qualche tempo fa si è creduto si fosse suicidata. Secondo ladella ragazzaa 19il 1° settembre 2015, nel giorno del suo compleanno, la giovane non si è tolta la vita. E l’indagine difensiva avvenuta attraverso i consulenti italoamericani dell’Emme-Team e ai suoi legali di Napoli, che stanno coordinando le attività, punta su un particolare macabro. Ma torniamo un attimo al principio:morì apparentemente suicida dopo essersi lanciata dal cavalcavia 205 della A14. Ma c’è qualche non torna per la difesa della giovane: l’assenza di tracce di sangue rilevate su quella strada malgrado il corpo della giovane fosse stato investito più volte e martoriato dalle ...

