“Non ho parole…”. Serena Rossi, non solo grandi successi in tv. L’annuncio ufficiale è una gioia immensa (Di giovedì 29 aprile 2021) Serena Rossi non poteva chiedere di più. La conduttrice e attrice italiana ha probabilmente raggiunto uno dei massimi livelli della sua carriera professionale. Una notizia che sta rimbombando da ore sul web e che è stata confermata dalla diretta interessata con un post sul suo profilo Instagram. Non solo i grandi successi in televisione con la ‘Canzone Segreta’, che è stata in grado di incollare milioni di persone davanti al piccolo schermo. Stessa cosa accaduta con lei in veste di attrice. Basti pensare infatti ai risultati strabilianti ottenuti con la fiction ‘Mina Settembre’. Il suo talento è definitivamente esploso, a tal punto che si è vociferato di una possibile conduzione del Festival di Sanremo. Su questo aspetto al momento non si sa altro, visto che comunque resta sempre in piedi l’ipotesi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)non poteva chiedere di più. La conduttrice e attrice italiana ha probabilmente raggiunto uno dei massimi livelli della sua carriera professionale. Una notizia che sta rimbombando da ore sul web e che è stata confermata dalla diretta interessata con un post sul suo profilo Instagram. Nonin televisione con la ‘Canzone Segreta’, che è stata in grado di incollare milioni di persone davanti al piccolo schermo. Stessa cosa accaduta con lei in veste di attrice. Basti pensare infatti ai risultati strabilianti ottenuti con la fiction ‘Mina Settembre’. Il suo talento è definitivamente esploso, a tal punto che si è vociferato di una possibile conduzione del Festival di Sanremo. Su questo aspetto al momento non si sa altro, visto che comunque resta sempre in piedi l’ipotesi di ...

Advertising

stanzaselvaggia : I particolari sui rapporti sessuali avuti dalla ragazza quella sera, con dettagli su posizioni e pratiche varie, so… - marattin : Mettere benzina in un motore “ingrippato” non serve a far correre la macchina. Il Pnrr è l’ultima occasione che abb… - Corriere : Parole sue: «La telecamera è una droga». È malato di narcisismo? «Tutti quelli che vanno in tv lo sono. Se dicono d… - PeppinoNeroazz1 : @InVinoV61746588 ... mi sa che l hai interpretata male ... erano parole di provocazione in fondo a che alcuni tuo… - Roby___64 : @TheoHernandez @_Tomteller_ @acmilan Per come la vedo io, fatti, non parole! -

Ultime Notizie dalla rete : Non parole… Matteo Melaragni muore precipitando dal 21° piano: città sotto choc ciociariaoggi.it