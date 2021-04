Non funziona l’app WindTre il 29 aprile, qualche anomalia per il sito (Di giovedì 29 aprile 2021) Purtroppo in questa mattinata di giovedì 29 aprile non funziona l’app WindTre per tutti i clienti dell’operatore unificato. In effetti, il prezioso strumento installato su smartphone e tablet non viene caricato e aperto normalmente in queste prime ore della giornata e allo stesso tempo, anche se per una ristretta cerchia di utenti, anche il sito del vettore mostra qualche anomalia di troppo. Un test di verifica per appurare se non funziona l’app WindTre in questa mattinata è stato effettuato anche nella nostra redazione. Il risultato della prova è quello visibile nell’immagine di apertura articolo. Al tentativo di accesso accade che non si riesca a caricare per nulla la schermata iniziale del servizio. Anzi, questa ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Purtroppo in questa mattinata di giovedì 29nonper tutti i clienti dell’operatore unificato. In effetti, il prezioso strumento installato su smartphone e tablet non viene caricato e aperto normalmente in queste prime ore della giornata e allo stesso tempo, anche se per una ristretta cerchia di utenti, anche ildel vettore mostradi troppo. Un test di verifica per appurare se nonin questa mattinata è stato effettuato anche nella nostra redazione. Il risultato della prova è quello visibile nell’immagine di apertura articolo. Al tentativo di accesso accade che non si riesca a caricare per nulla la schermata iniziale del servizio. Anzi, questa ...

