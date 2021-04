Non ci sarà mai più la neve: il trailer ufficiale del film polacco (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ci sarà mai più la neve, film diretto da Malgorzata Szumowska e presentato al Festival di Venezia, si mostra nelle prime scene del trailer Non ci sarà mai più la neve (never gonna snow again) è il nuovo film di Malgorzata Szumowska presentato in anteprima al 77 Festival del cinema di Venezia. Il film polacco ha finalmente un trailer, rilasciato in vista del debutto sugli schermi americani. Il video introduce il personaggio principale, il massaggiatore Zhenia, e i suoi incredibili poteri. Non ci sarà mai più la neve: trama e trailer La trama segue un migrante ucraino che lavora come massaggiatore in Polonia che diventa una figura simile ad un ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 aprile 2021) Non cimai più ladiretto da Malgorzata Szumowska e presentato al Festival di Venezia, si mostra nelle prime scene delNon cimai più lar gonna snow again) è il nuovodi Malgorzata Szumowska presentato in anteprima al 77 Festival del cinema di Venezia. Ilha finalmente un, rilasciato in vista del debutto sugli schermi americani. Il video introduce il personaggio principale, il massaggiatore Zhenia, e i suoi incredibili poteri. Non cimai più la: trama eLa trama segue un migrante ucraino che lavora come massaggiatore in Polonia che diventa una figura simile ad un ...

