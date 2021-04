Noel Gallagher celebra un decennio del suo sucesso: «Dieci anni di The High Flying Birds?Accidenti, Pensa a tutte le cose che avrei potuto fare in quel periodo» (Di giovedì 29 aprile 2021) Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’, in uscita l’11 Giugno su etichetta Sour Mash Records, è un album che raccoglie 18 classici del primo decennio degli High Flying Birds. Il disco è disponibile anche in edizione limitata, con un bonus disc che include alcune versioni acustiche mai pubblicate prima, remix, versioni strumentali e demo. Noel ha curato personalmente la tracklist del disco, che comprende canzoni tratte dagli album Noel Gallagher’s High Flying Birds, Chasing Yesterday e Who Built The Moon? e dai tre EP Black Star Dancing, This Is The Place e Blue Moon Rising. ‘Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’ contiene anche due canzoni inedite prodotte da Noel Gallagher e Paul ‘Strangeboy’ Stacey, ‘We’re On Our ... Leggi su domanipress (Di giovedì 29 aprile 2021) Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’, in uscita l’11 Giugno su etichetta Sour Mash Records, è un album che raccoglie 18 classici del primodegliBirds. Il disco è disponibile anche in edizione limitata, con un bonus disc che include alcune versioni acustiche mai pubblicate prima, remix, versioni strumentali e demo.ha curato personalmente la tracklist del disco, che comprende canzoni tratte dagli album’sBirds, Chasing Yesterday e Who Built The Moon? e dai tre EP Black Star Dancing, This Is The Place e Blue Moon Rising. ‘Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’ contiene anche due canzoni inedite prodotte dae Paul ‘Strangeboy’ Stacey, ‘We’re On Our ...

