Niente regali oltre i 40 euro e nessuna condanna: le nuove regole anticorruzione del Vaticano (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Vaticano si dota di una nuova legge anti-corruzione, indirizzata in particolare ai dirigenti e agli amministrativi, compresi i cardinali capi dicastero. Papa Francesco con una Lettera apostolica in forma di Motu Proprio recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica stabilisce che tutti i livelli dirigenziali della Santa Sede, tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione attiva, funzioni giurisdizionali o di controllo, dichiarino di non avere condanne o indagini per corruzione, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento dei minori, evasione fiscale. E di non detenere contanti o investimenti in paesi ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in paradisi fiscali o partecipazioni in aziende che operino contro la Dottrina sociale della Chiesa. È proibito a tutti i dipendenti - e questa novità riguarda tutti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilsi dota di una nuova legge anti-corruzione, indirizzata in particolare ai dirigenti e agli amministrativi, compresi i cardinali capi dicastero. Papa Francesco con una Lettera apostolica in forma di Motu Proprio recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica stabilisce che tutti i livelli dirigenziali della Santa Sede, tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione attiva, funzioni giurisdizionali o di controllo, dichiarino di non avere condanne o indagini per corruzione, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento dei minori, evasione fiscale. E di non detenere contanti o investimenti in paesi ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in paradisi fiscali o partecipazioni in aziende che operino contro la Dottrina sociale della Chiesa. È proibito a tutti i dipendenti - e questa novità riguarda tutti ...

