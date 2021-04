Niente cambio sede: la finale di Champions a Istanbul (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo le domande sorte negli ultimi giorni, la UEFA ha voluto togliere ogni dubbio: la finale di Champions League si giocherà allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, a prescindere dalla situazione sanitaria della città e del Paese. A riportarlo è Sky Sports, che cita a riguardo il comunicato della federazione europea: “La finale di Champions L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo le domande sorte negli ultimi giorni, la UEFA ha voluto togliere ogni dubbio: ladiLeague si giocherà allo Stadio Olimpico Ataturk di, a prescindere dalla situazione sanitaria della città e del Paese. A riportarlo è Sky Sports, che cita a riguardo il comunicato della federazione europea: “LadiL'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Niente cambio sede: la finale di Champions a Istanbul - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Niente cambio sede: la finale di Champions a Istanbul: Dopo le domande sorte negli ultimi giorni, l… - Raziel52704761 : RT @KayzenMya: Mi sforzo nel cambiare le mie abitudini. Mi impegno nel cambiare la mia routine. Perché se io in prima persona non cambio ma… - juve_grecchi : RT @antoalicastro: Non cambia niente tra l'operazione che fece Yonghong Li col Milan e quella imminente di Suning: finanziamento della cont… - non7tuu : va bene fare una cosa per te e non chiedere niente in cambio ma se la faccio e nemmeno lo riconosci porcodi -