"Nient'altro che la verità" di Michele Santoro. Un estratto (Di giovedì 29 aprile 2021) “Nient’altro che la verità”, pubblicato da Marsilio, è l’ultimo libro di Michele Santoro, giornalista, conduttore e autore televisivo, che decide di incontrare Maurizio Avola, killer della mafia che ha alle spalle ottanta omicidi e ha preso parte alla stagione delle stragi. Un racconto che si muove tra passato e presente, dalla Sicilia degli anni settanta a oggi, in cui si intrecciano mafia e antimafia, politica e potere, informazioni e depistaggi, vicende personali e derive sociali. HuffPost ne pubblica un estratto dal capitolo “Ma cu è stu Mattei?”. Con lo sbarco degli Alleati in Sicilia, grazie a Lucky Luciano nasce un amore di Cosa Nostra per la bandiera a stelle e a strisce che non è mai venuto meno. Ed è proprio subito dopo la fine della seconda guerra mondiale che Francesco ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) “che la”, pubblicato da Marsilio, è l’ultimo libro di, giornalista, conduttore e autore televisivo, che decide di incontrare Maurizio Avola, killer della mafia che ha alle spalle ottanta omicidi e ha preso parte alla stagione delle stragi. Un racconto che si muove tra passato e presente, dalla Sicilia degli anni settanta a oggi, in cui si intrecciano mafia e antimafia, politica e potere, informazioni e depistaggi, vicende personali e derive sociali. HuffPost ne pubblica undal capitolo “Ma cu è stu Mattei?”. Con lo sbarco degli Alleati in Sicilia, grazie a Lucky Luciano nasce un amore di Cosa Nostra per la bandiera a stelle e a strisce che non è mai venuto meno. Ed è proprio subito dopo la fine della seconda guerra mondiale che Francesco ...

Strage di via d'Amelio, una nuova (f)Avola "Nient'altro che la verità", questo è il titolo del libro di Michele Santoro edito da Marsilio che, come previsto e annunciato, da stamattina è disponibile su tutti gli stores digitali. Perché, se ti ...

'Nient'altro che la verità', il libro di Santoro sulla mafia ANSA Nuova Europa La memoria pataccara di Maurizio Avola sulla strage di via D'Amelio Per chi indaga sulla morte del magistrato e degli uomini della scorta il racconto del pentuto non è attendibile, né credibile. Se ancora oggi non si conosce la verità sulla stagione delle stragi bisog ...

Fava: “Da Avola verità ridicole e grossolane suggestioni” “Avola afferma di aver ammazzato Giuseppe Fava – ricorda -. Dice di aver caricato di esplosivo l’auto bomba di via D’Amelio. Sostiene di essere l’ultimo ad aver visto vivo il giudice Borsellino e di a ...

